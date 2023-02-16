Мане близок к полноценному возвращению в строй «Баварии» и может сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Садио Мане близок к полноценному возвращения в строй после перенесённой травмы сухожилия малоберцовой кости. Как сообщает издание Bild, сенегалец после успешных индивидуальных тренировок с физиотерапевтами со следующей недели сможет приступить к регулярным сессиям с первой командой.
Если график восстановления Мане пойдёт по плану, то он сможет принять участие в ответной встрече Лиги чемпионов с «ПСЖ», которая состоится 8 марта. Напомним, первый матч, проходивший в Париже, завершился минимальной победой мюнхенского клуба — 1:0.
Мане получил травму в середине ноября в матче Бундеслиги с «Вердером», после чего перенёс операцию и пропустил выступление Сенегала на чемпионате мира в Катаре.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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