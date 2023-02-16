«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/16 Лиги Европы

Закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местной «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед», проходивший сегодня, 16 февраля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, Испания. Встреча завершилась вничью 2:2.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны. Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт ударом в ближний угол ворот (1:1). На 59-й минуте мяч оказался в воротах каталонцев рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде (1:2). На 76-й минуте Рафинья сравнял счёт с передачи Кунде (2:2).
«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.
- 17 февраля 2023
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:24
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
21:30
-
21:03
-
21:03