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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/16 Лиги Европы

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/16 Лиги Европы
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Закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местной «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед», проходивший сегодня, 16 февраля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, Испания. Встреча завершилась вничью 2:2.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны. Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт ударом в ближний угол ворот (1:1). На 59-й минуте мяч оказался в воротах каталонцев рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде (1:2). На 76-й минуте Рафинья сравнял счёт с передачи Кунде (2:2).

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
16 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Алонсо – 50'   1:1 Рашфорд – 53'   1:2 Кунде – 59'   2:2 Рафинья – 76'
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