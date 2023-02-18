Погибшего под завалами в Турции футболиста «Хатайспора» Атсу похоронят в Гане

Найденный мёртвым под завалами в Турции нападающий «Хатайспора» Кристиан Атсу будет похоронен у себя на родине в Гане. Об этом сообщила пресс‑служба турецкого клуба. О смерти 31‑летнего футболиста сегодня, 18 февраля, сообщил в социальных сетях его агент.

«Мир тебе, прекрасный человек. Нет слов, чтобы описать нашу печаль. Покойся с миром», — говорится в заявлении команды.



Напомним, о местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе. Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.



За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.