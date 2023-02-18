«Севилья» объявила о трансфере аргентинского защитника Гаттони

«Севилья» официально объявила о трансфере аргентинского центрального защитника и капитана «Сан-Лоренсо де Альмагро» Федерико Гаттони.
Сообщается, что новичок обошёлся клубу в € 1,4 млн. Соглашение 24-летнего игрока с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2027-го. Гаттони присоединится к команде летом 2023 года, а до тех пор продолжит выступать за родной «Сан-Лоренсо» на правах аренды.
В составе «Сан-Лоренсо» Гаттони провёл 70 матчей, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 4,5 млн.
«Севилья» набрала 24 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В рамках 22-го тура Примеры «рохибланкос» отправятся в гости к «Райо Вальекано». Матч состоится 19 февраля и начнётся в 18:15 мск.
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