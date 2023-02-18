Томас Мюллер сравнялся с Оливером Каном по числу матчей в Бундеслиге за «Баварию»
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе своей команды в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игрок провёл свой 429-й матч в чемпионате Германии.
Томас сравнялся по числу матчей в составе «Баварии» в Бундеслиге с голкипером Оливером Каном. Лидирует по этому показателю вратарь Зепп Майер (473 матча). Ранее Мюллер установил рекорд клуба среди полевых игроков.
33-летний Мюллер — воспитанник академии мюнхенцев. За основную команду «Баварии» он выступает с 2007 года, дважды выиграв Лигу чемпионов. Всего за это время он сыграл за клуб в 733 матчах, забил 272 гола и стал автором 256 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
18:43
-
18:36
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:27
-
17:13
-
17:12
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
16:03
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
Партнерский контент