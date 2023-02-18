Томас Мюллер сравнялся с Оливером Каном по числу матчей в Бундеслиге за «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе своей команды в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игрок провёл свой 429-й матч в чемпионате Германии.

Томас сравнялся по числу матчей в составе «Баварии» в Бундеслиге с голкипером Оливером Каном. Лидирует по этому показателю вратарь Зепп Майер (473 матча). Ранее Мюллер установил рекорд клуба среди полевых игроков.

33-летний Мюллер — воспитанник академии мюнхенцев. За основную команду «Баварии» он выступает с 2007 года, дважды выиграв Лигу чемпионов. Всего за это время он сыграл за клуб в 733 матчах, забил 272 гола и стал автором 256 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.