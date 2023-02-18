Футболисты «Челси» почтили память Кристиана Атсу, погибшего после землетрясения в Турции

Cегодня, 18 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Играют местный «Челси» и «Саутгемптон». Перед началом игры футболисты и болельщики почтили память бывшего игрока лондонской команды Кристиана Атсу. Ганский нападающий погиб после землетрясения в Турции.

Фото: Соцсети «Челси»

«Ты в наших мыслях, Кристиан», — подписана фотография.

Кристиан Атсу был игроком «Челси» с 2013 по 2017 год, но большую часть лондонской карьеры провёл в арендах. За синих Атсу не принял участия ни в одном официальном матче.

С Кристианом Атсу не могли выйти на связь после землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. Игрок находился без вести и лишь сегодня, 18 февраля, агент футболиста сообщил, что его клиента нашли мёртвым. Последние полсезона Атсу провёл в «Хатайспоре».