Футболисты «Челси» почтили память Кристиана Атсу, погибшего после землетрясения в Турции

Cегодня, 18 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Играют местный «Челси» и «Саутгемптон». Перед началом игры футболисты и болельщики почтили память бывшего игрока лондонской команды Кристиана Атсу. Ганский нападающий погиб после землетрясения в Турции.
Фото: Соцсети «Челси»
«Ты в наших мыслях, Кристиан», — подписана фотография.
Кристиан Атсу был игроком «Челси» с 2013 по 2017 год, но большую часть лондонской карьеры провёл в арендах. За синих Атсу не принял участия ни в одном официальном матче.
С Кристианом Атсу не могли выйти на связь после землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. Игрок находился без вести и лишь сегодня, 18 февраля, агент футболиста сообщил, что его клиента нашли мёртвым. Последние полсезона Атсу провёл в «Хатайспоре».
- 18 февраля 2023
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