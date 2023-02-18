«Челси» выразил соболезнования в связи с гибелью Кристиана Атсу

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мёртвым под завалами в Турции после разрушительного землетрясения. Английский клуб выразил соболезнования на своём официальном сайте.

«Футбольный клуб «Челси» с огромной печалью принимает известие о том, что Кристиан Атсу признан одной из многих жертв ужасного землетрясения в Турции и Сирии.



«Челси» выражает наши искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, а также всем, кто пострадал в результате этой трагедии», — написано в заявлении синих.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.