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Дубль Чиро Иммобиле принёс «Лацио» победу в матче с «Салернитаной»

Дубль Чиро Иммобиле принёс «Лацио» победу в матче с «Салернитаной»
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«Лацио» обыграл «Салернитану» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая проходила на стадионе «Ареки» в Салерно, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе часа игры форвард Чиро Иммобиле открыл счёт после передачи Адама Марушича. Спустя девять минут он же реализовал пенальти, который сам же и заработал, оформив дубль и установив окончательный счёт.

«Орлы» набрали 42 очка и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице, обойдя «Аталанту» и принципиальных соперников из «Ромы». «Волки» свой матч 23-го тура проведут позже. «Салернитана» (21) – на 16-й позиции.

Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» — команда Лучано Спаллетти в 23 матчах набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.

Италия - Серия А. 23-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 60'   0:2 Иммобиле – 69'
Удаления: Бронн – 89' / нет
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