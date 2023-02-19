Дубль Чиро Иммобиле принёс «Лацио» победу в матче с «Салернитаной»
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«Лацио» обыграл «Салернитану» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая проходила на стадионе «Ареки» в Салерно, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На исходе часа игры форвард Чиро Иммобиле открыл счёт после передачи Адама Марушича. Спустя девять минут он же реализовал пенальти, который сам же и заработал, оформив дубль и установив окончательный счёт.
«Орлы» набрали 42 очка и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице, обойдя «Аталанту» и принципиальных соперников из «Ромы». «Волки» свой матч 23-го тура проведут позже. «Салернитана» (21) – на 16-й позиции.
Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» — команда Лучано Спаллетти в 23 матчах набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.
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