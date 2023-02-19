Новичок «Торпедо» Джаджа отказался выходить на поле в последней игре за бразильский клуб

Новичок московского «Торпедо» бразильский полузащитник Джаджа (Жайр Диего Алвес де Брито), перешедший по арендному соглашению с «Атлетико Паранаэнсе», в своей последней игре за бразильский клуб отказался выходить на поле. Об этом сообщает издание Globo.
Сообщается, что в прошлую субботу, 11 февраля, 21-летний атакующий полузащитник отказался выходить на поле и принимать участие в кубковой игре с командой «Операрио ПР» после того, как его решили выпустить на замену в самой концовке матча.
После отказа выйти на поле игрок встретился с техническим директором клуба Фелипао и техническим менеджером Пауло Мирандой, получил выговор и был оштрафован.
В текущем сезоне лиги «Паранаэнсе» (чемпионат штата Парана по футболу) Джаджа сыграл четыре матча за клуб, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,00 млн.
- 19 февраля 2023
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