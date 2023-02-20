Игорь Ледяхов: Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком», если выйдет в старте

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы «Локомотива» и «Спартака» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
«Нужно отметить то, что «Спартак» показывает неплохую подготовку к возобновлению сезона. Команда выглядит неплохо, на хорошем уровне сыграли в межсезонном турнире. Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака».
«Локомотив» непредсказуем? Да, конечно. Там обновился состав, было очень много проблем с руководством у железнодорожников. Никто не знает, в каком они состоянии. «Локомотив» — это кот в мешке. В первой игре мы поймём, в каком состоянии команда.
Фактор Дзюбы? У Артёма точно будет боевой настрой против красно-белых. Он же бывший спартаковец, тем более с такой предысторией. Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком», если выйдет в стартовом составе. Будет интересное противостояние «Спартака» и Дзюбы», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
Матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 22 февраля.
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