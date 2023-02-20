Мбаппе — самый молодой игрок в истории, забивший 150 голов в чемпионате Франции
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, сумевшим забить 150 голов в чемпионате Франции. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мбаппе оформил голевой дубль в проходившем вчера, 19 февраля, матче 24-го тура текущего розыгрыша чемпионата Франции с «Лиллем». Это позволило ему достичь отметки в 150 голов в возрасте 24 лет и двух месяцев. До этого рекордсменом был экс-форвард «Ниццы» и «Реймса» Жюст Фонтен, который в 1959 году забил свой 150-й гол в возрасте 26 лет и двух месяцев.
В текущем сезоне Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Также нападающий ранее выступал в Лиге 1 за «Монако».
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
14:50
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:50
-
12:50
-
12:38
-
12:25
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:02
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:47
-
11:26
-
11:25
-
11:11
-
11:08
-
11:04
Партнерский контент