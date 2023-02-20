Мбаппе — самый молодой игрок в истории, забивший 150 голов в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, сумевшим забить 150 голов в чемпионате Франции. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мбаппе оформил голевой дубль в проходившем вчера, 19 февраля, матче 24-го тура текущего розыгрыша чемпионата Франции с «Лиллем». Это позволило ему достичь отметки в 150 голов в возрасте 24 лет и двух месяцев. До этого рекордсменом был экс-форвард «Ниццы» и «Реймса» Жюст Фонтен, который в 1959 году забил свой 150-й гол в возрасте 26 лет и двух месяцев.

В текущем сезоне Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Также нападающий ранее выступал в Лиге 1 за «Монако».

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