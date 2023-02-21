Бериша: я жил в Швейцарии и знаю, что такое безопасность. В Грозном всё супер

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о безопасности в Грозном.
«Я готов провести экскурсию по Грозному. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьёй. Каждый день Грозный в чём-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе. Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться.
Каждый, кто думает, что в Грозном небезопасно, должен приехать сюда. Я здесь шесть лет и ни разу не сталкивался с опасностью. Повторюсь, моя семья из Швейцарии ― одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всё супер, очень красивый город», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 21 февраля 2023
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