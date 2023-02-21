Хомуха считает, что Малком и Клаудиньо хотят гражданство РФ, чтобы платить меньше налогов

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказал своё мнение по поводу возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Ранее в СМИ появилась информация, что бразильцы получат гражданство РФ уже предстоящей весной.

«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу. Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше — в этом основная причина.

Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу. Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», — приводит слова Хомухи Sport24.