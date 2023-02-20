Непомнящий: Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но зачем это всё?

Бывший тренер сборной России Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.
«Для «Зенита» этот момент пойдёт на пользу. Они получат право приобрести себе ещё двух легионеров в состав. Во всём футбольном мире это уже нормальное явление. Но есть нюанс — там это происходит с раннего возраста. До двадцати лет люди, как правило, уже определяются с этим моментом. Малком и Клаудиньо действительно усилят нашу сборную, но мне это немножко непонятно. Зачем это всё, если они все равно не смогут помочь нашей команде в матчах на международной арене? На данный момент нас не допускают до них», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 20 февраля 2023
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