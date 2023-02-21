Ещенко: «Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещё может им быть? Тут всё очевидно

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от проведения матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России на «РЖД Арене» в Москве.

«Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещё может им быть? Тут всё очевидно. Ждём только победы завтра! «Локомотив» с новым тренером и множеством новичков?

Это их проблемы, а не «Спартака». Они должны сами понять, в каком составе и как им выходить на кубковое дерби завтра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт завтра, 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».