Ещенко: «Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещё может им быть? Тут всё очевидно
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от проведения матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России на «РЖД Арене» в Москве.
«Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещё может им быть? Тут всё очевидно. Ждём только победы завтра! «Локомотив» с новым тренером и множеством новичков?
Это их проблемы, а не «Спартака». Они должны сами понять, в каком составе и как им выходить на кубковое дерби завтра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт завтра, 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».
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