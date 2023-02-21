Сергей Юран поделился ожиданиями от кубкового матча «Локомотив» — «Спартак»
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Известный российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России на «РЖД Арене» в Москве.
«Сложно сказать, какой ожидаю игры. Была достаточно большая пауза. Команды готовятся. «Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел. Но первые матчи после паузы всегда непростые. Нужно две или три игры, чтобы вкатиться.
Тренировочные матчи на сборах — это отдельно. Официальные матчи в чемпионате или Кубке — это совсем другое. Хотелось бы видеть команды в идеальном состоянии, но вряд ли. Ещё две-четыре игры будут набирать игровой тонус. Надеюсь, что получится неплохая игра», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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