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Ведран Чорлука: сидел с Модричем в номере, когда Билич позвал в «Локомотив»

Ведран Чорлука: сидел с Модричем в номере, когда Билич позвал в «Локомотив»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о подробностях своего перехода в стан «железнодорожников».

«Ох, давно это было… Это случилось на чемпионате Европы, где Билич был нашим тренером. Мы сидели в номере с Модричем, ко мне пришёл Славен и сказал: «Чарли, есть один вопрос. Ты знаешь, что я возглавлю «Локомотив». Я хочу, чтобы ты пошёл со мной». Для меня это стало неожиданностью, но потом я поговорил с партнёрами, кто-то сказал: «Иди», кто-то сказал: «Зачем?». Но я принял правильное решение. Сомнений не было. Меня почти не надо было убеждать. Билич ― мой футбольный папа. Я прошёл с ним молодёжку, потом главную сборную. Я верил ему и в него.

Большинство партнёров по сборной не считали это шагом назад. Хотя, если честно говорить, конечно, тогда это был шаг назад, ведь я менял Англию на Россию. Но важно понимать, что в «Тоттенхэме» я тогда не играл, уехал в аренду в «Байер». Немцы хотели, чтобы я остался, но мне тогда там не нравилось: Бундеслига, все очень серьёзные, надо много работать, ха-ха. И я думал, что лучше вернуться в Лондон и попробовать закрепиться в основе. Но потом Билич предложил мне «Локо» и я подумал: «Поиграю в России два года, потом чемпионат мира – и вернусь в Европу». Но мне здесь так понравилось, что я остался до конца карьеры. По итогу никогда не назову то решение шагом назад. Я всё равно играл в сборной, на чемпионатах Европы и мира. Да и российская лига была очень высокого уровня, когда я там играл», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

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