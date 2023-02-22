Гарре, Писарский и Рассказов встретились с болельщиками «Крыльев Советов»

Новички самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, Владимир Писарский и Николай Рассказов провели встречу с болельщиками. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

После окончания развлекательной программы прошла автограф- и фотосессия с футболистами. Мероприятие продлилось более 1,5 часов.

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Эмоции прекрасные. Очень рад, что пришло так много болельщиков, видно, как они любят команду, как они верят в нас. Постараемся их надежды оправдать, будем выкладываться на поле на все 100%. После таких встреч хочется видеться чаще. Ждём всех на стадионе!» – сказал Владимир Писарский.

«Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завтра, 23 февраля. Начало игры — в 15:00 мск.