Сафонов: Галицкий — очень интересный человек, но с ним очень тяжело спорить

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о владельце клуба Сергее Галицком.
«Галицкий — очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент – с ним очень тяжело спорить, потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы, переспорить его очень тяжело.
Вспомнил историю, как недавно, примерно месяца три-четыре назад, я зашёл в столовую пообедать. В итоге я с ним там разговаривал полтора часа. Мы о чём только не спорили. Начиная с пенальти… Потому что Сергей Николаевич, когда я был в академии, сказал, что все вратари должны стоять во время пенальти на реакцию — а это невозможно. Мы об этом спорили, потом о чём-то ещё футбольном спорили, потом о чём-то третьем, уже не связанным с футболом. Вот так в беседе с ним я провёл полтора часа в столовой»,— приводит слова Сафонова YouTube-канал «Коммент.Биги».
После 17 сыгранных туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. В Кубке России команду ожидает матч с ЦСКА.
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