Ведран Чорлука: надеюсь, при новом руководстве вернётся настоящий «Локомотив»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от выступлений команды после прихода нового руководства.

«Вижу, что новое руководство может изменить ситуацию. Они стараются, вот взяли хороших игроков (зимой в «Локо» пришли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, Игорь Смольников, Артём Дзюба. – Прим. «Чемпионата»), у команды новый тренер, который работал в молодёжной сборной России и «Пари НН».

Все мы, болельщики, ожидаем, что ситуация выправится. Говорю о том, что видел на сборах в Дубае. Команда на хорошем пути, клуб идёт к выздоровлению. Надеюсь, при этом руководстве настоящий «Локомотив» вернётся. Почему? Никто не обещает всего и сразу – в планах много работы. Нужно начать с мелочей: решив их, можно двигаться к более глобальным вещам – например, к программе развития на несколько ближайших лет», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: