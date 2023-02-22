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Ведран Чорлука: надеюсь, при новом руководстве вернётся настоящий «Локомотив»

Ведран Чорлука: надеюсь, при новом руководстве вернётся настоящий «Локомотив»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от выступлений команды после прихода нового руководства.

«Вижу, что новое руководство может изменить ситуацию. Они стараются, вот взяли хороших игроков (зимой в «Локо» пришли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, Игорь Смольников, Артём Дзюба. – Прим. «Чемпионата»), у команды новый тренер, который работал в молодёжной сборной России и «Пари НН».
Все мы, болельщики, ожидаем, что ситуация выправится. Говорю о том, что видел на сборах в Дубае. Команда на хорошем пути, клуб идёт к выздоровлению. Надеюсь, при этом руководстве настоящий «Локомотив» вернётся. Почему? Никто не обещает всего и сразу – в планах много работы. Нужно начать с мелочей: решив их, можно двигаться к более глобальным вещам – например, к программе развития на несколько ближайших лет», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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