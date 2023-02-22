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Георгий Джикия высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Георгий Джикия высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе красно-белых над «Локомотивом» в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Самое главное, что мы выиграли — одержали важную победу. Первую в этом календарном году. Таймы получились разными? Согласен. С завтрашнего дня мы будем разбираться и готовиться к следующей игре дома», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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