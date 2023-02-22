Видеообзор матча «Локомотив» — «Спартак»

Завершился проходивший сегодня, 22 февраля, первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Игрок красно-зелёных Артём Дзюба признан лучшим игроком матча.

Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.

На 78-й минуте защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сравнял счёт после подачи углового, однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры у нападающего железнодорожников Франсуа Камано. Отметим, что в этом матче в составе «Локомотива» дебютировал нападающий Артём Дзюба.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.