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Мелёшин: хочется, чтобы за «Спартак» играли воспитанники, но жизнь складывается иначе

Мелёшин: хочется, чтобы за «Спартак» играли воспитанники, но жизнь складывается иначе
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Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Мелёшин выразил желание, чтобы за основной состав красно-белых выступали воспитанники москвичей, а также оценил уровень игры нападающего Владислава Шитова, который был выкуплен «Крыльями Советов», за которые выступал на правах аренды.

«Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь. Наша задача – готовить квалифицированных футболистов, а как дальше сложится их карьера, от нас не зависит. Жалко, что ребята покидают клуб, но это карьерный путь.

Как оценю уровень игры Владислава Шитова? Он уже играет не в самой последней команде РПЛ. Если говорить о Владе, то он очень техничный и быстрый нападающий. Скорость – это его сильнейшее качество. Шитов был сильнейшим футболистом по Москве 2003 года рождения. Влад — качественный футболист, он сразу перешёл в «Спартак-2» и там хорошо играл, когда мы работали. Пожелаем ему успехов в его футбольной карьере», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».

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