Состоялась жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся – несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы в текущем сезоне: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Унион», «Севилья», «Рома», «Ювентус», «Спортинг» и «Шахтёр».

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

«Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);

«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.