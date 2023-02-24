Состоялась жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся – несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы в текущем сезоне: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Унион», «Севилья», «Рома», «Ювентус», «Спортинг» и «Шахтёр».
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
«Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);
«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);
«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);
«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);
«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
- 24 февраля 2023
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