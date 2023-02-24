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Лига Европы — 2022/2023, жеребьёвка 1/8 финала, где смотреть, во сколько начнётся, кто с кем сыграет, Черчесов, «МЮ»

Судьбоносный момент для Черчесова! Кто попадётся нашему тренеру в плей-офф еврокубка? LIVE
Полина Куимова
Жеребьёвка Лиги Европы. Онлайн
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Потенциальные соперники «Ференцвароша» — просто мощь.

Друзья, всем привет! Еврокубковый сезон в самом разгаре, и настал момент узнать пары 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьёвка второго по значимости еврокубкового турнира. В сетке остаётся множество сильных команд, но особое внимание у российских любителей футбола приковано к «Ференцварошу», где главным тренером работает Станислав Черчесов. Его команда поразила всех на групповом этапе и заняла первое место, что позволило избежать участия в первой стадии плей-офф.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария). Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет следить за мероприятием и сообщать о главных новостях. Оставайтесь с нами!

📋 Список участников 1/8 финала Лиги Европы 📺 Где смотреть жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы?
Live Михаил Рождественский

📋 Список участников 1/8 финала Лиги Европы

Без «Монако» с Александром Головиным, зато с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.

Заняли первые места на групповом этапе:

  • «Арсенал»
  • «Бетис»
  • «Реал Сосьедад»
  • «Фейеноорд»
  • «Фенербахче»
  • «Ференцварош»
  • «Фрайбург»
  • «Юнион»

Победители стыковых матчей:

  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Унион»
  • «Рома»
  • «Ювентус»
  • «Спортинг»
  • «Байер»
  • «Севилья»
  • «Шахтёр»
02:12 Михаил Рождественский

📺 Где смотреть жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы?

Посмотреть жеребьёвку второго по значимости еврокубка можно будет на платном канале «Матч! Футбол 1», а также на официальном сайте УЕФА.

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