Судьбоносный момент для Черчесова! Кто попадётся нашему тренеру в плей-офф еврокубка? LIVE

Друзья, всем привет! Еврокубковый сезон в самом разгаре, и настал момент узнать пары 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьёвка второго по значимости еврокубкового турнира. В сетке остаётся множество сильных команд, но особое внимание у российских любителей футбола приковано к «Ференцварошу», где главным тренером работает Станислав Черчесов. Его команда поразила всех на групповом этапе и заняла первое место, что позволило избежать участия в первой стадии плей-офф.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария). Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет следить за мероприятием и сообщать о главных новостях. Оставайтесь с нами!
📋 Список участников 1/8 финала Лиги Европы
Без «Монако» с Александром Головиным, зато с «Ференцварошем» Станислава Черчесова.
Заняли первые места на групповом этапе:
- «Арсенал»
- «Бетис»
- «Реал Сосьедад»
- «Фейеноорд»
- «Фенербахче»
- «Ференцварош»
- «Фрайбург»
- «Юнион»
Победители стыковых матчей:
- «Манчестер Юнайтед»
- «Унион»
- «Рома»
- «Ювентус»
- «Спортинг»
- «Байер»
- «Севилья»
- «Шахтёр»
📺 Где смотреть жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы?
Посмотреть жеребьёвку второго по значимости еврокубка можно будет на платном канале «Матч! Футбол 1», а также на официальном сайте УЕФА.
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