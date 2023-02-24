Судьбоносный момент для Черчесова! Кто попадётся нашему тренеру в плей-офф еврокубка? LIVE

Друзья, всем привет! Еврокубковый сезон в самом разгаре, и настал момент узнать пары 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 24 февраля, состоится жеребьёвка второго по значимости еврокубкового турнира. В сетке остаётся множество сильных команд, но особое внимание у российских любителей футбола приковано к «Ференцварошу», где главным тренером работает Станислав Черчесов. Его команда поразила всех на групповом этапе и заняла первое место, что позволило избежать участия в первой стадии плей-офф.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон (Швейцария). Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет следить за мероприятием и сообщать о главных новостях. Оставайтесь с нами!