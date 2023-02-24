Бабаев: вероятность выкупа Мойзеса высокая, он выразил однозначное желание остаться в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, планирует ли армейский клуб выкупить бразильского защитника Мойзеса, который выступает за команду на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Интернасьоналу».

«Зависела ли перспектива выкупа Мойзеса от трат этой зимы и останется ли он в ЦСКА? Исходим из того, что да. Мойзес очень хорошо себя проявляет. Дело не только в том, что он забил первый мяч ЦСКА в этом году. Мойзес выполняет большой объём работы, нравятся его самоотдача, профессиональные и человеческие качества. Как, собственно, и у всех пришедших этим летом ребят. У кого-то получается лучше, у кого-то чуть хуже, но все стараются. Это мы видели и в четверг.

Живём в сложное время — со всеми сюрпризами от ФИФА, в том числе в отношении права легионеров приостанавливать контракты. Таким образом, горизонт планирования не то что годичный или полугодичный — не всегда можно сказать, что случится завтра.

Тем не менее вероятность полноценного трансфера Мойзеса достаточно высокая, и сам он выразил однозначное желание остаться в ЦСКА», — приводит слова Бабаева Sport24.

На счету Мойзеса 19 игр за столичный клуб, в которых он забил один гол и стал автором двух результативных передач.