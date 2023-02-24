Роман Бабаев объяснил, почему Радамель Фалькао не перешёл в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, мог ли нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао, наиболее известный по выступлениям за «Атлетико», оказаться в московском клубе, а также объяснил, почему армейцы отказались от этого варианта.

«Фалькао мог оказаться в ЦСКА? Честно, фамилий было много. В том числе такие, которые на первый взгляд кажутся экзотическими. С каждым днём приближались к закрытию окна, а варианты, о которых мы уже говорили, таяли, не реализовывались. Так что рассматривались очень разные варианты.

Повторю, мы с Владимиром Валентиновичем посчитали: есть смысл брать только футболиста, действительно способного нас усилить, хотя бы конкурировать с теми, кто есть. Говорю не конкретно о Фалькао, а о нашем видении формирования команды.

Предпочтём дать дорогу нашим молодым ребятам. В нашей ситуации лучше предоставить шанс своему воспитаннику, чем легионеру, который проигрывает конкуренцию имеющимся футболистам», — приводит слова Бабаева Sport24.

Фалькао выступал за «Атлетико» Мадрид, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Игрок перешёл в «Райо Вальекано» в 2021 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги Радамель забил два гола в 17 матчах.