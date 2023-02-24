Роман Нагучев объяснил, почему «Байер» неудачно начал сезон

Комментатор и эксперт по немецкому футболу Роман Нагучев выразил мнение, что травма полузащитника «Байера» Флориана Вирца помешала «аспириновым» добиться хороших результатов в начале сезона.

«Всё пошло не туда ещё в прошлом сезоне, когда травму получил Флориан Вирц. На его сочетании с Шиком держался «Байер». Игра была поставлена, и казалось, что команда может претендовать на что-то серьёзное. Но потом пошли травмы. Вирц выбыл на год. И Сеоане летом не нашёл выхода из ситуации. Плюс наслоились дополнительные повреждения, не очень хорошая форма футболистов и непонятно откуда взявшийся чемпионат мира. Полагаю, тренер просто не понял, как готовить команду к такому странному сезону. Поэтому «Байер» повалился», – сказал Нагучев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.