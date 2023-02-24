Черчесов получил в соперники двух чемпионов России. Кто фаворит?

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». На предыдущей стадии немцы прошли «Монако» по пенальти. Венгерская команда не участвовала в 1/16 финала, так как заняла первое место на групповом этапе. Для них предстоящий матч – первый плей-офф турнира.

Вместе с комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым мы разбирались, к чему готовиться «Ференцварошу» в этом противостоянии.

Что надо знать о нынешнем «Байере»: плохая форма на старте, приход Алонсо и раскрывающийся Азмун

«Байер» мрачно начал осень: к началу октября команда болталась в конце таблицы. И это после большого успеха в сезоне-2021/2022. Тогда леверкузенцы заняли третье место и квалифицировались в ЛЧ. Но пять очков после восьми матчей нового розыгрыша Херардо Сеоане не простили. К этому добавился вылет из Кубка Германии. На его место пришёл Хаби Алонсо. Вы точно его помните по «Реалу», «Баварии» и сборной Испании.

Роман Нагучев Фото: из личного архива Нагучева

«Всё пошло не туда ещё в прошлом сезоне, когда травму получил Флориан Вирц, – говорит Нагучев. – На его сочетании с Шиком держался «Байер». Игра была поставлена, и казалось, что команда может претендовать на что-то серьёзное. Но потом пошли травмы. Вирц выбыл на год. И Сеоане летом не нашёл выхода из ситуации. Плюс наслоились дополнительные повреждения, не очень хорошая форма футболистов и непонятно откуда взявшийся чемпионат мира. Полагаю, тренер просто не понял, как готовить команду к такому странному сезону. Поэтому «Байер» повалился».

При этом с Алонсо ситуация улучшилась. Третье место в группе ЛЧ, проход «Монако», да и в национальном чемпионате всё не так плохо. «Байер» уже в середине таблицы.

«С приходом Хаби Алонсо изменилась игра «Байера», — продолжает Нагучев. — Схема, принципы работы с мячом и прочее. Команда играет то в четыре, то в три защитника. И модели могут меняться по ходу одного матча. Центральные защитники стали чаще играть вперёд. Есть футболисты, функционал которых перестроился. Например, Надим Амири, вернувшийся из Италии, стал более вовлечён в атакующую работу, очень много бегает. Раньше он был нестабилен, а сейчас на нём вся полузащита.

Хаби Алонсо Фото: Markus Gilliar/Getty Images

Плюс у «Байера» очень хорошая скамейка запасных. В последней игре с «Майнцем» Алонсо оставил четырёх игроков стартового состава в запасе. Сейчас тренер подводит игроков к тому, что понятие «основной» и «стартовый состав» – это одно и то же. То есть у него в обойме человек 15. И все они – игроки стартового состава. Несмотря на поражение от «Майнца», он продолжает гнуть свою линию. Думаю, этот сезон уйдёт на то, чтобы все привыкли к этому. И в следующем сезоне мы увидим «Байер» Алонсо.

Сейчас результаты команды нестабильны. Но это нормально для клуба. При этом непохоже, что в тренере кто-то сомневается. Думаю, уйдёт он не скоро. Ему наверняка дадут и следующий сезон. Алонсо был системным игроком. И, думаю, станет таким же тренером.

Кстати, один из показателей изменений – Сердар Азмун. Он в прекрасной форме. Вышел на «Майнц» и создал, по сути, оба гола. Сейчас он правда хорош. Хотя ещё недавно совсем ничего не умел. И едва не стал мемом».

Какой статус у Лунёва и Азмуна?

В «Байере» по-прежнему числятся два бывших игрока «Зенита» – вратарь Андрей Лунёв и нападающий Сердар Азмун. Причём у первого летом заканчивается контракт, а второго зимой отправляли обратно в Россию.

«Лунёв? Сложно предлагать новый контракт, если футболист не играет. Непонятно, что сейчас представляет из себя Андрей. Градецки слишком хорош. Он допускает ошибки, но это никак не влияет на его репутацию. Редкая история для вратарей. Учитывая, что на них часто обращают внимание. И сразу начинаются разговоры о том, соответствует голкипер уровню или нет. Градецки в этом плане удивительный вратарь. С ним ничего не происходит, как бы он ни ошибался. В этом сезоне, например, отдал голевую передачу Томасу Мюллеру на свои пустые ворота. И таких примеров много. Но всё равно ничего. Защитникам с ним комфортно, это самое главное. Поэтому вряд ли Лунёв получит новый контракт. Думаю, Андрей ищет другие варианты. Хотя переход в «Байер» – это было смело и похвально.

Андрей Лунёв Фото: Octavio Passos/Getty Images

Что касается Азмуна, то сейчас у него всё в порядке. Думаю, гола четыре до конца сезона он точно забьёт. Сердар бежит, цепляется, на самом деле он очень подходит Бундеслиге. Просто переезд из России в Германию никому не даётся просто. Иногда адаптация затягивается. Плюс не забывайте, что в Иране происходят сложные политические процессы. Азмун – самый популярный футболист страны. Возможно, в какой-то момент карьера отошла на второй план. Это серьёзное давление. Сердар достаточно эмпатичный человек. Думаю, эти вещи он воспринимал близко.

Надеюсь, его карьера вернётся в закономерное русло. В игре с «Майнцем» он был очень хорош. Это сигнал для Алонсо, что он может на него рассчитывать. Тем более у «Байера» борьба на два фронта. И тренеру нужно несколько нападающих», – сказал Нагучев.

Сердар Азмун Фото: Chris Ricco/Getty Images

И главное — кто фаворит?

«Я не очень слежу за «Ференцварошем». Мне кажется, это будет любопытное противостояние. Игра у венгров в каком-то плане классическая. Дома надо победить, а в гостях оттолкнуться от результата на своём поле. Такой стиль Станислава Черчесова. «Байер» – это команда, которая напоминает казино. Ты бросаешь шарик, и, пока он катится, ты не можешь предположить итог. Ты сделал ставку, например, на красное, но не знаешь, как всё завершится. То же самое игра «Байера» – ты садишься комментировать и не представляешь, чего ожидать. В этом прелесть и ДНК клуба. Болельщики сами не знают, что ждать от команды. Ощущение, что им и трофеи не нужны. Они сами упиваются исторически подтверждённой клубной непредсказуемостью. Так что глобально – игра абсолютно равных команд. Одна представляет Бундеслигу, но временно не очень организована. Вторая – более слабый чемпионат, но с серьёзной дисциплиной. Это будет ужасно интересно», – сказал Нагучев.