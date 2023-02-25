«Кадис» обыграл «Райо» в матче чемпионата Испании, который шёл 107 минут

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе прошёл матч 23-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Кадис» и «Райо Вальекано» из Мадрида. Финальный свисток Алехандро Муньиса Руиса зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте: его автором с передачи Ивана Алехо стал Серхи Гвардиола.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 90+7-й минуте вторую жёлтую карточку. получил защитник «Райо» Алехандро Катена. Отметим, что с учётом добавленного времени к обоим таймам матч шёл 107 минут.
«Кадис» набрал 25 очков и поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре чемпионата Испании команда сыграет с «Реалом Сосьедад» в гостях.
«Райо Вальекано» с 34 очками идёт на шестой строчке. В следующем туре команда встретится дома с «Атлетиком» из Бильбао. Отметим, что «Райо» не может победить в третьей игре чемпионата Испании подряд.
- 25 февраля 2023
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