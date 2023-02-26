Игорь Шалимов: Пара Уткин — Комличенко спасла «Ростов» в матче с «Уралом»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о своих впечатления от матча екатеринбургского клуба против «Ростова» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«В Ростове-на-Дону было очень плохое качество поля — удивительно, но хуже, чем в Москве. В таких условиях вариант игры один «долби вперед — лови момент». Мяч ни у кого не держался, по моментам поагрессивнее были гости. Отмечу пару Уткин — Комличенко, которая и спасла хозяев», — приводит слова Шалимова РБ Спорт.

Российский нападающий Николай Комличенко стал автором единственного гола «Ростова» в матче. В итоге Николай был признан лучшим игроком матча.

Ответная встреча 1/4 финала состоится в Екатеринбурге 27 февраля 2023 года.