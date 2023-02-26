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Шалимов: матч «Локомотив» — «Спартак» показал, что Москве нужен стадион под крышей

Шалимов: матч «Локомотив» — «Спартак» показал, что Москве нужен стадион под крышей
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о погодных условиях, установившихся в Москве во время первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1).

«Сначала стоит упомянуть о погодных условиях и антураже. Во время матча в Москве было очень холодно. Вопрос каждый год один и тот же: когда у нас готовили стадионы к ЧМ-2018, обязательно надо было смотреть дальше, а не думать только о самом мундиале. К тому моменту страна перешла на осень-весну, ситуация была достаточно простой: зимы немного сместились, в декабре играть еще комфортно, а в феврале-марте, когда газон выходит из зимы, можно убить поле. В Москве нужен стадион под крышей», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

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