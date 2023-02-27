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Fan ID оформили 450 тыс. человек

Fan ID оформили 450 тыс. человек
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450 тысяч человек оформили карту болельщика (Fan ID). Об этом сообщается в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В начале сезона паспорт болельщика был обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги в пяти регионах. С марта закон коснётся всех матчей турнира. Оформить документ можно в МФЦ 10 регионов: Воронежской области, Москвы, Московской области, Оренбургской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области и Свердловской области.

Российская Премьер-Лига возобновляется 3 марта. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набрав 42 очка в 17 матчах и опережая «Спартак» на шесть очков.

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