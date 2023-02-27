Фигуристка Щербакова заявила, что очень обрадовалась победе «Спартака» над «Локомотивом»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала победу «Спартака» в матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

«Мне очень понравилась игра. Давно не была на футболе. Меня позвал «Спартак» — я с радостью пришла со своей младшей сестрой. Она, кстати, следила за чемпионатом мира, всё мне рассказывала. Конечно, обрадовались победе «Спартака», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. Следующий соперник красно-белых в турнире определится позднее.