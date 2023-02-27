Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фигуристка Щербакова заявила, что очень обрадовалась победе «Спартака» над «Локомотивом»

Фигуристка Щербакова заявила, что очень обрадовалась победе «Спартака» над «Локомотивом»
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала победу «Спартака» в матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

«Мне очень понравилась игра. Давно не была на футболе. Меня позвал «Спартак» — я с радостью пришла со своей младшей сестрой. Она, кстати, следила за чемпионатом мира, всё мне рассказывала. Конечно, обрадовались победе «Спартака», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. Следующий соперник красно-белых в турнире определится позднее.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023