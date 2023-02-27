Защитник «Локомотива» Конти: пенальти «Спартака» ничего не менял — всё было решено

Защитник «Локомотива» Херман Конти поделился эмоциями после кубкового матча со «Спартаком» (2:4).

«Эмоции не спали. Недоволен ни результатом, ни ходом игры. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно сосредоточиться на чемпионате, чтобы вернуть свои места.

Очень интенсивная игра на встречных курсах, много прессинга. Ещё адаптируюсь, достаточно непривычно для меня: другой футбол, я три месяца не играл. Думаю, в ближайшее время я полностью войду в ритм.

Пенальти «Спартака»? Как по мне, пенальти не было. Всегда опорная рука — есть опорная игра. Везде, где я играл, было так. Что касается судейства в целом, оценивать с моей стороны — дело неблагодарное. Все мы люди, можем ошибаться. Судьи могут ошибаться, но и правильные решения принимают — у них работа такая. Пенальти ничего не менял, всё было решено. А что касается второго гола, это было рядом со мной. На мой взгляд, это нарушение», — передаёт слова Конти корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.