«Судьи отработали чётко и справедливо». Быстров — о матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) красно-белых с «Локомотивом» (4:2).

«И снова великолепный, зрелищный матч! С обилием голов, с красивыми моментами. Жаль, началось нытьё, как обычно, мол, судья ошибся где-то, что-то недосмотрел. На мой взгляд, судьи сегодня отработали максимально чётко и справедливо: давали бороться, биться до конца. В принципе, всё по делу», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

По ходу матча главный арбитр Сергей Иванов принял несколько спорных решений, в частности, засчитав второй гол «Спартака». По итогам двух встреч красно-белые одержали победу с общим счётом 5:2 и вышли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. «Локомотив» продолжит борьбу в соревновании в Пути регионов.