«Судьи отработали чётко и справедливо». Быстров — о матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) красно-белых с «Локомотивом» (4:2).
«И снова великолепный, зрелищный матч! С обилием голов, с красивыми моментами. Жаль, началось нытьё, как обычно, мол, судья ошибся где-то, что-то недосмотрел. На мой взгляд, судьи сегодня отработали максимально чётко и справедливо: давали бороться, биться до конца. В принципе, всё по делу», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
По ходу матча главный арбитр Сергей Иванов принял несколько спорных решений, в частности, засчитав второй гол «Спартака». По итогам двух встреч красно-белые одержали победу с общим счётом 5:2 и вышли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. «Локомотив» продолжит борьбу в соревновании в Пути регионов.
- 27 февраля 2023
-
23:38
-
23:32
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:42
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:14
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
21:24