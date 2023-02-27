«Дядька». Лантратов рассказал о влиянии Дзюбы на футболистов «Локомотива»
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов поделился мнением о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на игроков команды после перехода в стан железнодорожников в конце зимнего трансферного окна.
«Стал ли Дзюба лидером в раздевалке? Безусловно. Для многих ребят он уже такой дядька — опытный и поигравший. Команда только выигрывает от того, что он вместе с нами», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 27 февраля, завершился ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» потерпел поражение от «Спартака» со счётом 2:4. По итогам результатов обеих встреч (2:5) футболисты Михаила Галактионова продолжат участие в рамках турнира в Пути регионов.
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