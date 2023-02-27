«В очередной раз мне повезло». Лантратов — об отражённом пенальти в матче со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов ответил на вопрос, как он тренирует отражение 11-метровых ударов. По ходу ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:4) вратарь отразил пенальти в компенсированное время, но в итоге удар перебивали, и со второго раз он не смог выручить команду.

«Как тренирую пенальти? На этот счёт рассуждать неправильно — просто повезло. Один из лучших процентов в лиге? В очередной раз мне повезло. Везение и удача», — передает слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» одержал победу с общим счётом 5:2 и прошёл в следующую стадию Кубка России Пути РПЛ. «Локомотив» продолжит борьбу в турнире только в рамках Пути регионов.