Игрок «Урала» Ранджелович сравнил уровень игры в Испании, России и Греции

Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал о своей мечте поиграть в высшем дивизионе чемпионата Испании, а также сравнил уровень РПЛ, Сегунды и греческой Суперлиги. Ранджелович в прошлом выступал за «Леганес» и «Олимпиакос».

«Я мечтаю о Ла Лиге. Уже играл в Сегунде, и это было классно. Во многом похоже на Примеру: достаточно игроков оттуда, поля приличного уровня, быстрый футбол.

Но поиграть в самой Примере — это было бы вообще супер. Ещё надеюсь, что получу вызов из сборной, если проявлю себя здесь. Моя цель — сыграть на чемпионате Европы или мира.

В России футбол посильнее, чем в Сегунде: надо больше бегать, бороться. И Грецию, на мой взгляд, Премьер-лига превосходит. Там кроме «Олимпиакоса» ещё пара приличных клубов, а дальше пропасть. В России уровень выше, мне нравится», — приводит слова Ранджеловича Sport24.