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«Урал» не проигрывает на протяжении 13 матчей

«Урал» не проигрывает на протяжении 13 матчей
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Екатеринбургский «Урал» одержал победу (2:1) в матче Кубка России с «Ростовом» и пробился в полуфинал Пути РПЛ. Команда продлила беспроигрышную серию до 13 матчей.

Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в официальных матчах с сентября 2022 года. Последней командой, обыгравшей «Урал», стал грозненский «Ахмат». Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» со счётом 1:2 в матче Российской Премьер-Лиги. После этого «Урал» одержал 10 побед и сыграл вничью в трёх матчах.

Виктор Гончаренко возглавил клуб в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Игоря Шалимова. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 21 очко в 17 матчах.

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