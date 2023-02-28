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Президент FFF Ноэль Ле Гре покинул занимаемую должность после 11 лет работы

Президент FFF Ноэль Ле Гре покинул занимаемую должность после 11 лет работы
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подал в отставку, сообщает пресс-служба организации.

Об этом решении он сообщил во время собрания исполнительного комитета организации. Функционер занимал свой пост в течение 11 лет. Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре позволил себе резкое высказывание в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана, который был одним из кандидатов на пост наставника французов. Кроме того, бывшие и нынешние сотрудницы FFF обвинили его в сексуальных домогательствах, 17 января 2023 года прокуратура Парижа начала следствие по этому поводу. С тех пор Ле Гре отстранён от своей должности.

Французы на чемпионате мира в Катаре уступили в финале сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

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