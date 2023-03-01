«Забери своё говно и катись из «Динамо». Агент Ташаева рассказал о переговорах с Широковым

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, как в 2017 году вёл переговоры с Романом Широковым о новом контракте полузащитника Александра Ташаева. В тот момент игрок выступал за «Динамо», а Широков был спортивным директором московского клуба.
«Знаете почему я забрал Ташаева из «Динамо»? И, возможно, поторопился с этим. Тогда Широков был спортивным директором «Динамо». Одна из самых конченных личностей, которых я в принципе встречал в футболе.
Я вёл переговоры с ними по продлению Ташаева и тогда ещё был наш клиент Рауш в «Динамо». Широков достаточно одиозный парень. Мы встретились с ним, достаточно хорошо поговорили. Потом созваниваемся, я ему говорю об условиях, которые хочу видеть. На что мне Широков говорит: «Забери своё говно и катись вообще из клуба».
После чего я звоню Широкову, пишу ему: «Слышь, подними трубку». Человек просто ушёл со связи. Как элементарно выстраивать отношения с человеком, который называет твоих футболистов говном?», — сказал Агузаров на канале «Это футбол, брат!».
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