Широков может в ближайшее время стать директором «Сатурна»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может стать директором «Сатурна» из Раменского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Широков должен занять должность в ближайшее время. «Сатурн» располагается на пятой строчке Группы 2 Второй лиги. Команда набрала 37 очков в 22 матчах. Роман выступал за «Сатурн» в 2005 году, после чего перешёл в казанский «Рубин».

Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Он принимал участие в чемпионате Европы 2008 года, где сборная России выиграла бронзовые медали. После завершения карьеры Роман работал в качестве спортивного директора в подмосковных «Химках» и московском «Динамо».