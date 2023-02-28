Широков может в ближайшее время стать директором «Сатурна»
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может стать директором «Сатурна» из Раменского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Широков должен занять должность в ближайшее время. «Сатурн» располагается на пятой строчке Группы 2 Второй лиги. Команда набрала 37 очков в 22 матчах. Роман выступал за «Сатурн» в 2005 году, после чего перешёл в казанский «Рубин».
Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Он принимал участие в чемпионате Европы 2008 года, где сборная России выиграла бронзовые медали. После завершения карьеры Роман работал в качестве спортивного директора в подмосковных «Химках» и московском «Динамо».
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