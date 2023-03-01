Дивеев: не свыкся с баном УЕФА и ФИФА. Мечтаю услышать гимн ЛЧ вживую

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался на тему отстранения сборной России и российских клубов от международных турниров.
«Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы. Я в Копенгагене-то обалдел на чемпионате Европы от того, что творилось на трибунах. А в Лиге чемпионов – я вообще не представляю. Я не понимаю, почему все говорили, что спорт вне политики, когда всё наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
- 1 марта 2023
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