«Ювентус» недоволен игрой Паредеса и не будет выкупать его у «ПСЖ»

Туринский «Ювентус» не доволен выступлениями аргентинского полузащитника команды Леандро Паредеса. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации источника, из-за этого факта и из-за того, что «старую синьору» не устраивает размер заработной платы аргентинского футболиста, которая составляет € 7 млн в год, «Ювентус» не станет использовать опцию выкупа Паредеса у французского «ПСЖ», у которого он арендован. У туринцев есть возможность выкупить его за € 22,6 млн. Таким образом, аргентинский полузащитник вернётся в парижскую команду по окончании сезона.
28-летний Паредес сыграл 28 матчей за «Ювентус» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них лишь одной результативной передачей. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира — 2022 в Катаре.
- 1 марта 2023
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