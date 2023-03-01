Миранчук поучаствовал в голе «Ювентусу». Феерический футбол в туринском дерби!

«Ювентус» и «Торино» выдали яркое шоу с шестью голами. Российский полузащитник Алексей Миранчук тоже не затерялся в туринском дерби.

Матч начался совершенно неожиданно. Команда Ивана Юрича забила уже на второй минуте! И в голе поучаствовал Миранчук. Алексей идеально исполнил угловой с правого фланга – положил мяч в нужную точку. В этой точке оказались два футболиста «быков», и один из них, центральный защитник Алессандро Буонджорно, сделал скидку на дальнюю штангу. Там стоял потерянный игроками «Ювентуса» Янн Карамо. Француз остановил мяч животом и, резко развернувшись, пробил. Карамо вообще был самой заметной фигурой у «Торино» в дебюте матча. Он на позиции левого инсайда подменял травмированного экс-армейца Николу Влашича.

«Торино» играл на равных с «Ювентусом». До перерыва «быки» владели мячом 62% времени, пользуясь тем, что хозяева оборонялись, как правило, средним блоком. Три центрбека гостей, не чувствуя постоянного прессинга, перепасовывались и находили варианты впереди. Команда Массимилиано Аллегри делала ставку на быстрые ответные атаки. «Торино» вроде бы справлялся. Тем обиднее для Миранчука и компании оказался пропущенный на 16-й минуте мяч. Филип Костич здорово разобрался на фланге, а закрывавший левый край у «быков» Рикардо Родригес напрасно бросил свою зону, уйдя страховать центрбеков. В результате Хуан Куадрадо остался без опеки и спокойно забил.

Но «Торино» всё равно успешно гнул свою линию. Команда Юрича действовала в привычном стиле, стремилась прессинговать. Миранчук часто противостоял левому центральному защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро, правда, при обороне не шёл в тело, а, скорее, перекрывал зону. В атаке же россиянин запомнился несколькими опасными подачами. Одна из них едва не завершилась автоголом хозяев. А на 43-й минуте гости опять вышли вперёд, показав класс в позиционном наступлении. Иван Илич выполнил передачу низом из левого полуфланга на сыгравшего на опережение Антонио Санабрию, и центрфорвард подставил «клюшку».

Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 2:2. Это был невероятный тайм! В компенсированное время «Ювентус» тоже реализовал угловой: Данило продавил Карамо, и мяч от штанги срикошетил на линию ворот. Игроки не сразу поняли, что это гол.

Второй тайм начался так же весело, как и заканчивался первый. «Ювентус» полез вперёд, увлёкся и нарвался на контрвыпад четыре в три. Завершал его Миранчук: Алексей мог забить красивым обводящим ударом в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Жаль! Такая красота пропала.

В ответной атаке «старой синьоры» Душан Влахович сотряс перекладину. Перетягивание каната продолжалось. «Ювентус» не контролировал середину поля. Хотя с молодой парой Николо Фаджоли – Энсо Барренечеа в центре это делать непросто. Аргентинец в туринском дерби вообще дебютировал в Серии А.

Чувствуя, что нужно что-то менять, Аллегри за 25 минут до конца бросил в бой Поля Погба. Француз почти год пропустил из-за травмы – в последний раз он появлялся на поле в апреле 2022-го ещё в составе «Манчестер Юнайтед». Но за секунды до выхода Погба «быки» едва не забили. Миранчук мог записать на свой счёт голевую передачу: после тончайшего паса пяткой от россиянина Кароль Линетты нанёс удар из-за штрафной в перекладину.

Это был сумасшедший футбол! Ради таких матчей Миранчук и ехал в Италию. «Торино» совсем не заслуживал поражения по игре, но пропустил третий гол на 71-й минуте. Экс-игрок «быков» Бремер забил своей бывшей команде после углового. Хозяева хитро разыграли стандарт, а гости дали слишком много свободы бразильцу.

А в концовке «Ювентус», чью игру усилили Погба и другие запасные, добил утомлённого соперника ещё одним стандартом. После штрафного забил Адриен Рабьо. Было похоже на офсайд, гол проверяли долго – и всё же засчитали.

Миранчук не спас «Торино» от поражения. Алексей сыграл 90+ минут, совершил 56 касаний мяча, нанёс один удар и отдал 87% точных передач, включая четыре паса под удар (больше всех в составе «быков»). В статистике россиянина нет голов и голевых передач, но, если бы чуть больше повезло, у нашего легионера было бы несколько результативных действий в туринском дерби.