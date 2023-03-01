Владимир Писарский — журналистам: по мне разве скажешь, что деньги сносят голову?

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос, не влияет ли на него в худшую сторону на высокая заработная плата.

«Не сносят ли мне голову деньги? По мне разве скажешь, что деньги сносят голову? Я стою перед вами и адекватно разговариваю. Мог бы сказать: «Не буду общаться» и дальше пойти», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.

Сегодня, 1 марта, завершилась ответная встреча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в которой «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). С общим счётом 3:2 самарский клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ, а москвичи вылетели в Путь регионов. Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в двух матчах забил два мяча.