Состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);

«Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России пары сыграют между собой по одному матчу. В роли хозяев выступят команды, стоящие в парах на первом месте. По итогам этой стадии будут определены четыре полуфиналиста Кубка России по Пути регионов.