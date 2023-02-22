В регламенте Кубка России до сих пор путаются. Вот как всё работает

Российский футбол возвращается после зимней паузы. РПЛ возобновится через полторы недели, а в ближайшие дни нас ждут матчи Кубка России. Проблема только одна: перед началом сезона в турнире изменился регламент, и многие до сих пор окончательно в нём не разобрались. Правила, действительно, запутанные, так что давайте вспомним, кто и с кем будет играть.
В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка России, в нынешнем сетка поделена на две части. Первыми начали играть команды из низших лиг (17 — из Первой лиги, 59 — из Второй), а также 11 любительских клубов. Они играли навылет в один матч в течение шести раундов. До плей-офф Пути регионов добрались «Уфа», «Акрон», «Волга» и «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Клубы РПЛ стартовали с группового этапа — четыре группы по четыре команды. И им досталась куда более сложная схема: первые места («Краснодар», «Спартак», «Урал» и «Динамо») вместе со вторыми («Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Ростов») отправились в плей-офф Пути РПЛ, а третьи («Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо») — в плей-офф Пути регионов. В итоге сложились две сетки плей-офф.
«Локомотив» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
ЦСКА — «Краснодар»
Нижняя сетка (плей-офф Пути регионов):
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» — «Торпедо»
«Волга» — «Зенит»
«Звезда» — «Пари НН»
Дальше — самое интересное. В плей-офф Пути РПЛ невозможно вылететь из Кубка России. Проигравшая команда отправляется плей-офф Пути регионов, где финал пройдёт в два этапа — победитель первого сыграет во втором с клубом, уступившим в финале Пути РПЛ. А в конце победители двух финалов сыграют в Суперфинале.
Ещё немного подробностей про верхнюю часть сетки:
- первые матчи пройдут 22 февраля, ответные — 1 марта;
- команды из одной группы развели — они не могут встретиться в четвертьфинале;
- противостояния проходят в два матча; если суммарный счёт равный, команды не играют дополнительное время, а сразу бьют серию пенальти;
- первый матч проходит на поле команды, занявшей второе место в группе.
А вот как дела обстоят в нижней части сетки:
- противостояния в плей-офф играются в один матч; все четвертьфинальные встречи пройдут 26 февраля;
- в случае ничьей команды, как и в верхней части сетки, сразу бьют серию пенальти;
- в первом раунде играют команды из Пути регионов и те, что заняли третьи места в группах;
- матчи пройдут на полях команд из Пути регионов.
- 22 февраля 2023
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