Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кубок России по футболу — 2022/2023, таблица, расписание, календарь, какой регламент, кто с кем сыграет, плей-офф, сетка

В регламенте Кубка России до сих пор путаются. Вот как всё работает
Михаил Рождественский
В регламенте Кубка России до сих пор путаются
Комментарии
Всё очень сложно. В верхней сетке плей-офф невозможно вылететь из турнира!

Российский футбол возвращается после зимней паузы. РПЛ возобновится через полторы недели, а в ближайшие дни нас ждут матчи Кубка России. Проблема только одна: перед началом сезона в турнире изменился регламент, и многие до сих пор окончательно в нём не разобрались. Правила, действительно, запутанные, так что давайте вспомним, кто и с кем будет играть.

В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка России, в нынешнем сетка поделена на две части. Первыми начали играть команды из низших лиг (17 — из Первой лиги, 59 — из Второй), а также 11 любительских клубов. Они играли навылет в один матч в течение шести раундов. До плей-офф Пути регионов добрались «Уфа», «Акрон», «Волга» и «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Главная игра Кубка России под угрозой. Встрече Дзюбы со «Спартаком» может помешать холод Главная игра Кубка России под угрозой. Встрече Дзюбы со «Спартаком» может помешать холод

Клубы РПЛ стартовали с группового этапа — четыре группы по четыре команды. И им досталась куда более сложная схема: первые места («Краснодар», «Спартак», «Урал» и «Динамо») вместе со вторыми («Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Ростов») отправились в плей-офф Пути РПЛ, а третьи («Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо») — в плей-офф Пути регионов. В итоге сложились две сетки плей-офф.

Верхняя сетка (плей-офф Пути РПЛ):
«Локомотив» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
ЦСКА — «Краснодар»

Нижняя сетка (плей-офф Пути регионов):
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» — «Торпедо»
«Волга» — «Зенит»
«Звезда» — «Пари НН»

Дальше — самое интересное. В плей-офф Пути РПЛ невозможно вылететь из Кубка России. Проигравшая команда отправляется плей-офф Пути регионов, где финал пройдёт в два этапа — победитель первого сыграет во втором с клубом, уступившим в финале Пути РПЛ. А в конце победители двух финалов сыграют в Суперфинале.

Ещё немного подробностей про верхнюю часть сетки:

  • первые матчи пройдут 22 февраля, ответные — 1 марта;
  • команды из одной группы развели — они не могут встретиться в четвертьфинале;
  • противостояния проходят в два матча; если суммарный счёт равный, команды не играют дополнительное время, а сразу бьют серию пенальти;
  • первый матч проходит на поле команды, занявшей второе место в группе.

А вот как дела обстоят в нижней части сетки:

  • противостояния в плей-офф играются в один матч; все четвертьфинальные встречи пройдут 26 февраля;
  • в случае ничьей команды, как и в верхней части сетки, сразу бьют серию пенальти;
  • в первом раунде играют команды из Пути регионов и те, что заняли третьи места в группах;
  • матчи пройдут на полях команд из Пути регионов.
0
0
0
0
0
1
Поделиться
Теги Футбол Кубок России Кубок России - Футбол •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023