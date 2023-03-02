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В «Крыльях» оценили итоги жеребьёвки Кубка России. В полуфинале команда встретится с ЦСКА

В «Крыльях» оценили итоги жеребьёвки Кубка России. В полуфинале команда встретится с ЦСКА
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о жеребьёвке полуфиналов Фонбет Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Самарский клуб сыграет с ЦСКА.

«ЦСКА сейчас на ходу, судя по двум матчам с «Краснодаром». Будут интересные матчи с ними. ЦСКА изменился с приходом Федотова — это организованная команда, которая показывает агрессивный и интересный футбол.

Три матча с ЦСКА меньше чем за месяц? Не думаю, что это проблема в плане подготовки. У нас была такая история с «Динамо». Будет похожая история и с ЦСКА», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ сформировались следующие пары:

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

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